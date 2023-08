Formula 1, Verstappen vince in Olanda una gara interminabile! Sorpresa Gasly, ritirato Leclerc

SportFair

Continua il dominio di Max Verstappen in Formula 1. Si è concluso anche l’appuntamento in Olanda e il campione del mondo in carica si è confermato di un altro livello. Il compagno di squadra Perez è stato beffato nel finale dalla pioggia e da una penalità di 5 secondi.

La stagione in casa Ferrari è sempre più negativa tra difficoltà della monoposto, errori dei piloti e problemi ai box. In partenza Verstappen riesce a mantenere la posizione, poi Norris. La pioggia condiziona il via e iniziano i primi pit: rientra anche Leclerc ma clamorosamente le gomme non sono ancora pronte.

Perez guida la classifica, Verstappen inizia la rimonta dopo il pit-stop. L’olandese supera prima Gasly e poi Zhou, si ferma ancora Leclerc per cambiare il ‘muso’ danneggiato. Botto di Sargeant, entra la safety-car. Leclerc continua ad accusare problemi alla monoposto ed è obbligato al ritiro.

Problemi per Alonso al pit-stop e lo spagnolo rischia di perdere il podio. L’ex Ferrari non ci sta e sorpassa Sainz per il terzo posto. Problemi al pit-stop anche per Perez. Arriva la pioggia e rischia di rivoluzionare la gara. Il messicano della Red Bull va lungo e Alonso vola al secondo posto. La pioggia continua a condizionare la gara ed è inevitabile la bandiera rossa.

Perez penalizzato di 5 secondi. Vince Verstappen, poi Fernando Alonso. Sul podio Gasly, al terzo posto per la penalità di Perez. Quarto proprio il messicano, quinto Sainz e sesto Hamilton.

Le dichiarazioni

Verstappen: “è incredibile. Oggi non è stato facile per le condizioni della pista. Era difficile perché la pressione era molto alta. Non penso ai record”.

Alonso: “è stata una gara intensa, soprattutto all’inizio. Ci siamo fermati un giro di ritardo, oggi avevo tanta fiducia nella macchina. Grazie a tutti i tifosi. Sono contento di condividere il podio con Verstappen e Gasly. In queste gare è difficile mantenere la concentrazione. Ho pensato anche al sorpasso nel finale, poi mi sono accontentato”.

Gasly: “mi sento alla grande, è stata una grande gara. L’inizio di stagione non è stato facile. Ho cercato di spingere al massimo dopo la penalità di Perez. E’ stata una gara lunghissima, sono molto contento”.