Formula 1 Olanda, partenza sotto la pioggia: disastro Ferrari con le gomme | VIDEO

E’ inziato lo spettacolo di Formula 1 in Olanda per il nuovo appuntamento di campionato. Gran premio di casa per Max Verstappen, vero dominatore della stagione e grande favorito anche per la vittoria di oggi. Attesa per le reazioni dalle Ferrari e Mercedes.

La partenza è stata condizionata dalla pioggia. Alla prima curva al comando Verstappen su Norris, Alonso, Russell, Albon e Sainz. Ai box per cambiare le gomme Perez, Leclerc, Sargeant, Gasly, Zhou, Tsunoda, Lawson e Magnussen.

Problemi ai box durante il pit-stop di Leclerc: le gomme non erano pronte e secondi preziosi persi per il pilota monegasco.

Senza parole. Leclerc entra ma le gomme non sono ancora pronte. #dutchGP pic.twitter.com/iD7SQBbRuc — Friedkinismo (@Friedkinismo11) August 27, 2023