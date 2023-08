Formula 1, attesa altissima per il GP d’Italia: orari e dove vederlo in tv

SportFair

Si torna subito in pista in Formula 1 e l’attesa per il prossimo GP d’Italia è altissima. Il gran premio d’Olanda ha confermato la netta superiorità di Max Verstappen, il pilota olandese si è imposto al termine di una gara lunghissima e condizionata dalla pioggia. Sul podio anche Fernando Alonso e un sorprendente Gasly.

Ancora delusione in casa Ferrari con il quinto posto di Sainz e il ritiro di Leclerc. I piloti si preparano per il prossimo appuntamento a Monza, già a partire dalla giornata di venerdì con due sessioni di prove libere. Sabato le qualifiche e domenica la gara.

GP Italia 2023, programma e orari

Venerdì 1 settembre

09:40-10:25 F3 Prove Libere

11:05 -11:50 F2 Prove Libere

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:05-15:35 F3 Qualifiche

16:00-16:30 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 2 settembre

09:25 F3 Gara Sprint

12:30-13:30 F1 Prove Libere 3

14:15 F2 Gara Sprint

16:00-17:00 F1 Qualifiche

Domenica 3 settembre

08:15 F3 Feature Race

09:55 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara

Formula 1, il GP d’Italia in tv

Il Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche di sabato 2 settembre alle ore 16:00 e la gara di domenica 3 settembre alle ore 15:00.