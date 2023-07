Tour de France, “bullo” Philipsen: il grave gesto nei confronti di Eenkhoorn | VIDEO

SportFair

La 18ª tappa del Tour de France non è stata per nulla banale e si è conclusa con il successo di Kasper Asgreen su Eenkhoorn e Abrahamsen a Burg en Bresse. La corsa è salita alla ribalta anche per un altro motivo, nel dettaglio un gesto di Jasper Philipsen.

Il belga si è lanciato all’inseguimento di Eenkhoorn, per poi superarlo e chiuderlo verso sinistra, costrigendolo a frenare per non colpire gli spettatori a bordo strada. Il ciclista della Alpecin-Deceuninck ha anche urlato qualcosa in modo aggressivo al rivale. Il gesto è stato considerato quasi da ‘bullo’ e oltre le regole non scritte in un gruppo.