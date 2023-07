Tour de France, Asgreen per un soffio: trionfo in volata a Burg en Bresse | CLASSIFICA

SportFair

Dopo le alpi, la cronometro e il Col de Loze che hanno deciso l’esito del Tour de France con Pogacar naufragato e Vingegaard in maglia gialla fino a Parigi, oggi una tappa più tranquilla, per rifiatare un po’. La 18ª frazione del Tour de France, da Moutiers a Bourg en Bresse, si presentava abbastanza tranquilla e con soli due GPM di quarta categoria da affrontare: Cote de Chambéry le Haut (1.6 km al 4.1%) e Cote de Boissieu (2.4 km al 4.7%).

Una tappa quasi totalmente pianeggiante, adatta alla fuga e a un arrivo in volata. Accadono entrambe le cose, con un finale davvero particolare in cui i fuggitivi rischiano di farsi riprendere proprio sul traguardo dagli uomini della Alpecin al servizio di Philipsen (4°). Ma non succede. Kasper Agreen riesce a far partire la volata e a vincere su Eenkhoorn e Abrahamsen a Burg en Bresse.

Classifica Tour de France

Vingegaard 72H 04′ 39” Pogacar +7’35” A. Yates +10’45” Rodriguez +12’01” S. Yates +12’19” Bilbao +12’50” Hindley +13’50” Gall +16’11” Kuss +16’49” Gaudu 17’57”