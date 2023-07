Tour de France, fuoco e fiamme sulle Alpi: Pogacar e Vingegaard se le danno in salita! | CLASSIFICA

SportFair

Weekend col botto per il Tour de France 2023 con il tanto atteso arrivo delle Alpi sul tracciato della corsa francese. Grande spettacolo e tante emozioni nella 14ª tappa da Chatillon Sur Chalaronne a Morzine les Portes du Soleil. Tappa condizionata nelle fasi iniziali da una brutta caduta nella quale sono finiti a terra tanti corridori, diversi rimasti feriti, fra i quali anche Jai Hindley (3° in classifica generale).

Era atteso lo scontro fra i due grandi favoriti, la maglia gialla Jonas Vingegaard e lo sfidante Tadej Pogacar che, fin qui per 3 volte su 4 in salita ha avuto la meglio rosicchiando lo svantaggio dal leader della corsa. È stata una battaglia fra ‘armate’, con Jumbo Visma e UAE al servizio dei capitani. Pogacar sguinzaglia Majka, Vingegaard risponde con gli aflieri van Aert e Kuss, entrambi pazzeschi in salita.

Sul Col de la Ramaz (13.9 km al 6.9% di pendenza media) è spettacolo puro per tutti gli appassionati. A 16 km dal traguardo Adam Yates riceve l’ok da Pogacar per lo strappo finale che taglia fuori tutti (compreso Kuss!) tranne Vingegaard. Poi parte Pogacar ed è un assolo spettacolare, ma Vingegaard tiene botta.

Pogacar prova a riscattare a 500 m dalla fine della salita, ma le moto lo limitano: clamoroso! Allora Vingegaard ne approfitta e scatta per l’abbuono. Nel tratto finale ritorna anche Rodriguez in ballo che sfrutta la rivalità fra i due davanti, infila entrambi e va a prendersi la vittoria di tappa. Pogacar chiude comunque davanti a Vingegaard che resta in giallo a +10”. Che tappa signori!

Classifica generale Tour de France

Vingegaard 57H 47′ 28” Pogacar +10” Rodriguez 4’43” Hindley 4’44” A. Yates 5’20” S. Kuss 8’15” S. Yates 8’32” Bilbao 8’51” Gall 12’26” Gaudu 12’56”