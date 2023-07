Tour de France: maxi caduta, ciclisti feriti e corsa interrotta | VIDEO

SportFair

E’ in corso la 14ª tappa del Tour de France con partenza da Annemasse e arrivo a Morzine Les Portes du Soleil. Nel corso della gara si è registrata una maxi-caduta e si sono registrate conseguenze per i ciclisti.

Louis Meintjes, tredicesimo in classifica generale, ha riportato la rottura della clavicola ed è stato costretto al ritiro. Forfait anche per Pedrero, corridore della Movistar, che è stato trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa per diversi minuti poi i corridori sono ripartiti.

Tour De France’ın 14. etabında birçok yarışçının karıştığı büyük bir kaza meydana geldi. Yarış durduruldu. Yarış tekrar başlayacak Kazada sakatlık yaşayan Antonio Pedrero ve köprücük kemiği kırılan Louis Meintjes yarıştan ayrıldı#TdF2023pic.twitter.com/PRmU0eFE15 — Lig Radyo (@LigRadyo) July 15, 2023