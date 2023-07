Risultati tennis Atp: interrotta Kovalik-Musetti, il derby a Umago è di Arnaldi

SportFair

Continua il programma con la giornata di tennis. Il torneo a Umago, in Croazia, entra sempre più nel vivo ed è andato in scena un derby tutto italiano nella sfida degli ottavi di finale. Si sono affrontati Cobolli e Arnaldi, la sfida si è chiusa in due set.

Arnaldi si è dimostrato superiore all’avversario, soprattutto nel primo set. In avvio il 22enne scappa e chiude 3-6. Il secondo set è molto più equilibrato e si va al tie-break, Cobolli non riesce ad essere concreto e deve arrendersi 5-7. Nel prossimo turno Arnaldi dovrà vedersela contro il vincente tra Lehecka e Thiem.

E’ stata interrotta la sfida ad Amburgo tra Kovalik e Musetti con l’italiano chiamato alla rimonta. Il primo set si chiude a favore dello slovacco, poi la reazione dell’azzurro che si porta sull’1-4. Poi la sfida è stata interrotta per oscurità e rimandata a domani.