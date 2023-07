ATP Umago, Cecchinato rimonta e ribalta Shevchenko

SportFair

La notte ha portato consiglio. Dopo il rinvio, causa pioggia, avvenuto nella serata di ieri, Marco Cecchinato è tornato in campo quest’oggi nella sfida dei sedicesimi di finale dell’ATP di Umago che lo vedeva sotto nel punteggio al primo set contro Alexander Shevchenko.

Primo set andato al russo numero 93 al mondo per 4-6. Ma Cecchinato è rimasto mentalmente in partita. Decisivo il secondo set nel quale il siciliano è riuscito a tenere in piedi il match grazie a un netto 7-0 al tie-break. Rimonta conclusa con successo al terzo set nel quale Cecchinato si è imposto 6-3.