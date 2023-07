Giulia Vittorioso, bellissima oltre le offese in Rai: “incredula, penso alla denuncia” | FOTO

SportFair

Nella giornata di ieri è scoppiato un vero e proprio caso in Rai. Durante la telecronaca dei Mondiali di Nuoto 2023, i telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi si sono lasciati andare a una serie di commenti e battute di bassa lega, sfociati in razzismo, sessismo e body shaming. Il loro comportamento non è sfuggito alle orecchie dei telespettatori e la Rai è stata costretta a intervenire aprendo una procedura disciplinare verso i due che, tra l’altro, non saranno al commento per il resto della competizione.

La reazione di Giulia Vittorioso

Fra i bersagli delle offese durante la telecronaca anche la nuotatrice azzurra Giulia Vittorioso definita “grossa” in un brutto paragone con le colleghe olandesi. Per chi non la conoscesse, Giulia è una giovane e talentuosa tuffatrice italiana, il suo fisico potrete ammirarlo nella nostra gallery in calce all’articolo rendendovi conto di come le frasi del duo in telecronaca siano assurde. E precisiamo: tali offese non sarebbero giustificabili anche se relative a un’altra ragazza con un fisico diverso.

Intervistata da “La Gazzetta dello Sport”, Giulia Vittorioso ha dichiarato: “non so se essere più arrabbiata o incredula. L’ho sentito con le mie orecchie. Mi ero appena collegata, saranno state le 8.30, si capiva chiaramente che i due telecronisti non sapevano di essere in onda. Hanno fatto il mio nome, non ci volevo credere. Poi come nulla fosse hanno continuato a dire cose sessiste su tutti, frasi irripetibili che non stanno né in cielo né in terra“.

La nuotatrice italiana ha spiegato: “conosco Massimiliano Mazzucchi da quando ho 7 anni, fino a un paio di anni fa ci vedevamo in piscina tutti i giorni e non mi ha mai detto niente di simile. A parte questo, è toccato a me, ma se fosse successo a un’altra tuffatrice una simile offesa sessista non sarebbe stata giusta lo stesso“.

Su Lorenzo Leonarduzzi ha aggiunto: “mai sentito, le volte che le mie gare sono andate in onda sulla Rai la telecronaca era di Bizzotto e Bertone. Ha detto che siamo parenti? Non siamo parenti in alcun modo, a meno che non abbia dei parenti nascosti“.

Niente scuse e possibile denuncia

I telecronisti non si sono neanche scusati con l’atleta. “Assolutamente no, è assurdo. Nemmeno Massimiliano (Mazzucchi, ndr) che mi conosce bene. La punizione mi pare davvero il minimo“, ha dichiarato Giulia Vittorioso che sta pensando a una possibile denuncia: “non lo escludo, deciderò cosa fare assieme ai miei genitori che sono molto arrabbiati. Sono cresciuta in una famiglia sportiva, mio padre è stato un atleta del Settebello, ha vinto un bronzo europeo e disputato le Olimpiadi di Sidney. Mi ha detto che queste cose non possono esistere, non devono accadere“.