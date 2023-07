Mondiali Nuoto 2023, bufera Rai: razzismo, sessismo e body shaming in telecronaca

SportFair

Rai al centro di un incredibile polverone mediatico per quanto accaduto durante le telecronache dei Mondiali di Nuoto 2023. Il comportamento e le frasi espresse dai telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati denunciati da alcuni telespettatori della tv pubblica. Nel mirino alcuni commenti sessisti, razzi e inerenti al body shaming.

La telecronaca

Tra le espressioni utilizzate dai telecronisti, riportate attraverso una e-mail inviata presso la sede Rai, si leggono: “Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano“; “Le olandesi sono grosse”, “Come la nostra Vittorioso“, riferimento alla tuffatrice Giulia Vittorioso. “Tanto a letto sono tutte alte uguali“.

E ancora: “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si…“. “La si tocca?“. “La si pizzica“. “Si la do“. “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre, Si La Do“. “E dove?“. “Sol Sol Fa“.

E poi ancora, durante la gara dei tuffi maschili che ha visto impegnati gli azzurri Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, Leonarduzzi ha storpiato il nome dell’atleta italiano cavalcando uno stereotipo sul linguaggio cinese. Riccardo diventa dunque “Liccaldo. I cinesi direbbero così“.

Le scuse di Leonarduzzi: “battute da bar”

Dopo il polverone sollevatosi, Leonarduzzi ha deciso di chiedere scusa commentando quanto accaduto. “Prendo le distanze da quanto è stato riportato dall’ascoltatore sulla Pec spedita alla Rai. Non si tratta assolutamente di commenti sessisti, ho solo detto una barzelletta da bar sul “Si la do” al mio commentatore durante la pausa del tg, che non poteva sentirsi dal nostro microfono, ma a mia insaputa il microfono di RaiPlay non è stato chiuso e io avevo buttato giù la cuffia perché dopo ore di diretta c’era il tg. – ha dichiarato – Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un errore tecnico.

Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo. Sul fatto che ho detto della corporatura grande delle atlete olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e ben strutturato. Quindi si sta montando un polverone, un caso dal quale prendo le distanze“.

La Rai avvia un procedura disciplinare

In merito alla vicenda la Rai ha deciso di aprire una procedura disciplinare nei confronti dei giornalista Leonarduzzi e del collaboratore tecnico Mazzucchi. L’ad Roberto Sergio ha dichiarato: “un giornalista del servizio pubblico non può giustificarsi relegando a una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi di far rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico“.

A partire dalla giornata di domani le telecronache dei Mondiali di Nuoto 2023, categoria tuffi, saranno affidate a Nicola Sangiorgio con il commento tecnico del CT Oscar Bertone.