Mondiali scherma: spadista ucraino rifiuta l’assalto contro atleta russo

Sono in corso i Mondiali di scherma a Milano e si è subito verificato un episodio in grado di scatenare motivi di discussione. Nel dettaglio l’ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana nella sfida di spada maschile. Come da indicazioni della Federazione ucraina, a causa della guerra di Mosca contro Kiev, Reizlin non ha preso parte all’assalto contro il russo Vadim Anokhin.

Il russo passa così al turno successivo, dove troverà il vincente del faccia a faccia tra lo svizzero Max Heinzer e l’australiano Lachlan Crook. Nel suo cammino precedente prima del tabellone a 64, il russo Anokhin aveva superato il serbo Jovan Jovanovic 15-6 e poi Michal Cupr per 15-3. La decisione di Reizlin segue quella delle atlete ucraine di spada che il 23 luglio non si sono presentate in pedana durante le fasi eliminatorie.