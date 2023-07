Mondiali Scherma 2023, il medagliere aggiornato: subito due medaglie per l’Italia

SportFair

Si assegnano, finalmente, le prime medaglie dei Mondiali di Scherma 2023 in corso di svolgimento a Milano. Subito emozioni iridate per l’Italia che raccoglie due importanti medaglie al femminile. La prima arriva, automaticamente, dalla semifinale della spada: Mara Navarria, sconfitta nel derby azzurro da Alberta Santuccio, si è dovuta accontentare del bronzo. In finale Santuccio ha vinto l’argento venendo sconfitta dalla francese Candassamy.

Niente da fare per gli uomini. Michele Gallo si è fermato ai quarti di finale della sciabola contro Elsissy. Disco rosso agli ottavi di finale per Luigi Samele e Luca Curatoli. Out al primo turno Riccardo Nuccio.

Il medagliere dei Mondiali di Scherma 2023

Francia 1 medaglia: 1 oro – 0 argenti – 0 bronzi Stati Uniti 1 medaglia: 1 oro – 0 argenti -0 bronzi Italia 2 medaglie: 0 ori – 1 argento -1 bronzo Georgia 1 medaglia: 0 ori – 1 argento- 0 bronzi Cina 1 medaglia: 0 ori – 0 argenti -1 bronzo Ungheria 1 medaglia: 0 ori – 0 argenti -1 bronzo Egitto 1 medaglia: 0 ori – 0 argenti -1 bronzo Corea del Sud 0 medaglie: 0 ori – 0 argenti – 0 bronzi Giappone 0 medaglie: 0 ori – 0 argenti – 0 bronzi Germania 0 medaglie: 0 ori – 0 argenti – 0 bronzi Romania 0 medaglie: 0 ori – 0 argenti – 0 bronzi Belgio 0 medaglie: 0 ori – 0 argenti – 0 bronzi