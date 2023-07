Mondiali Scherma, le schermitrici italiane come non le avete mai viste | FOTO

SportFair

La scherma italiana al femminile si conferma un’eccellenza di caratura internazionale e proprio ai Mondiali di Scherma 2023, in corso di svolgimento a Milano, le schermitrici italiane stanno dando prova di tutto il loro talento. Le atlete azzurre sono le regine della competizione. In pedana piazzano affondi vincenti in grado di sbaragliare le avversarie, come accaduto nel fioretto in cui hanno monopolizzato il podio con bronzo, argento e oro.

E dalla pedana alla passerella il passo sarebbe davvero breve.Il fascino ‘made in Sicilia’ di Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, gli occhi azzurri di Martina Favaretto, la dolcezza di mamma Arianna Errigo e il sorriso della campionessa Alice Volpi. E non solo: in quanto a bellezza, infatti, le schermitrici italiane sono tutte da medaglia d’oro!