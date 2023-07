Apoteosi Italia nel fioretto Mondiale: Volpi oro, Errigo argento, Favaretto bronzo

SportFair

L’Italia del fioretto è una sicurezza, una garanzia di livello assoluto, un’eccellenza mondiale e che proprio nei Mondiali di Scherma 2023, in corso di svolgimento a Milano, non poteva che confermarsi una volta di più davanti agli occhi di tutti. Tre delle nostre atlete fra le migliori quattro del torneo. L’altra è Lee Kiefer, campionessa olimpica a Tokyo 2020 e numero 1 del ranking.

L’americana, non proprio l’ultima arrivata, viene battuta 13-15 da una straordinaria Alice Volpi che rimonta dall’11-8 e stacca il pass per la finale tutta tricolore. Nell’altra semifinale, infatti, Arianna Errigo supera 15-10 Martina Favaretto. Finale molto combattuta, con Volpi sempre avanti. La parità si spezza sul 10-11: da lì in poi Volpi piazza 5 stoccate vincenti e diventa Campionessa del Mondo. Arianna Errigo ritorna dalla maternità con un argento. Martina Favaretto completa la giornata perfetta con un bronzo.