Mondiali scherma 2023, il medagliere aggiornato: spadiste azzurre d’argento

Arriva una nuova medaglia per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2023 in corso di svolgimento a Milano. La squadra femminile della spada, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, viene beffata dalla Polonia in finale e deve accontentarsi dell’argento.

Le azzurre dominando la quasi totalità della sfida, salvo crollare nell’assalto finale che regala l’oro alle polacche. Italia ancora prima nel medagliere con 8 medaglie totali, 2 delle quali d’oro.

Mondiali Scherma 2023, il medagliere aggiornato

Italia 8 medaglie: 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi Ungheria 3 medaglie: 2 oro, 0 argenti, 1 bronzo Stati Uniti 4 medaglie: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi Francia 3 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 2 bronzi Giappone 2 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo Polonia 1 medaglia: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi Corea del Sud 2 medaglie: 0 ori, 1 argento, 1 bronzo Grecia 2 medaglie: 0 ori, 1 argento, 1 bronzo Georgia 1 medaglia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi Egitto 1 medaglia: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo