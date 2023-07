Mondiali femminili 2023, l’Italia vince all’esordio: Argentina sconfitta 1-0

SportFair

Esordio con vittoria per l’Italia ai Mondiali femminili 2023. Le ragazze azzurre si sono imposte per 1-0 contro l’Argentina in una gara che sembrava non volersi sbloccare. Poche le occasioni degne di nota su azione, entrambe le squadre più pericolose su calcio piazzato. Caruso e Giacinti si sono viste negare la gioia del gol, in due occasioni, per fuorigioco.

Nella ripresa la mossa che sblocca la gara arriva dalla panchina. L’entrata di Cristiana Girelli al posto di Giulia Dragoni risulta decisiva: l’attaccante della Juventus corregge in rete un cross dalla trequarti di Boattin e regala tre punti pesantissimi alle azzurre.

Classifica

Svezia 3 Italia 3 Sudafrica 0 Argentina 0