Mondiali femminili 2023, azzurre bellissime: l’Italia schiera una sexy Nazionale | FOTO

SportFair

Talentuose in campo, belle e stilose negli scatti social. Possiamo dirlo senza ombra di dubbio e con un pizzico di orgoglio nazionale: le calciatrici dell’Italia sono fra le più belle dei Mondiali femminili 2023. In attesa di ammirarle in campo e fare il tifo per loro sul palcoscenico più importante al mondo, nella speranza di vederle andare più in fondo possibile nella competizione, vi presentiamo una gallery (dai portieri agli attaccanti) tutta da sfogliare che ne esalta il fascino sotto diverse sfaccettature.

Eleganti, sensuali, ironiche, sicure di sè, le calciatrici azzurre sono vere e proprie icone di bellezza in grado di indossare tacchetti e tacchi per dare un calcio ai pregiudizi e trasformare l’azzurro in un colore decisamente femminile!