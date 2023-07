Formula 1, la partenza del GP del Belgio: subito un ritiro, coinvolta una Ferrari | VIDEO

SportFair

Dopo le emozioni della Sprint Race del sabato, nel pomeriggio di domenica è tempo della gara vera e propria. Il circuito del GP del Belgio è asciutto, per ora, e questa è una buona notizia vista la settimana complicata dal punto di vista meteorologico. In pole position c’è Charles Leclerc, è la 20ª volta dalla prima casella per il monegasco che era arrivato secondo nelle qualifiche, ma Max Verstappen (1°) è stato penalizzato per la sostituzione del cambio.

Alle sue spalle l’altra Red Bull, quella di Perez, in cerca di riscatto dopo diverse settimane difficili. Hamilton, Sainz e Piastri davanti al Verstappen che dovrà inseguire. Partenza decisa di Perez che alla prima occasione utile infila subito Leclerc. Dietro Sainz tocca Piastri alla prima curva e lo costringe al ritiro. Danneggiata anche la Ferrari dello spagnolo.