Giochi Europei 2023, il medagliere aggiornato: Italia ancora prima!

Continua il programma dei Giochi Europei e l’Italia continua a regalare spettacolo. Dopo il primo posto nello skeet a squadre e la medaglia d’oro numero 19, gli azzurri sono riusciti a togliersi altre soddisfazioni. Prima medaglia per la scherma azzurra ai Giochi Europei di Cracovia: Eloisa Passaro ha vinto il bronzo nella prova individuale di sciabola. La veneta, convocata in extremis per l’infortunio della compagna Michela Battiston, ha iniziato bene il percorso alla Tauron Arena di Cracovia ottenendo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi. Poi ha eliminato la belga Corteyn per 15-9 e la bulgara Neikova per 15-4.

Nei quarti la Passaro ha sconfitto 15-9 l’ungherese Karona, poi in semifinale si è arresa per 15-12 all’ucraina Olga Kharlan. Ai piedi del podio Rossella Gregorio, sconfitta nei quarti proprio dalla Kharlan per 15-13. Chiara Mormile ha chiuso al 12° posto, Martina Criscio 26ª, entrambe sconfitte dalla spagnola Navarro.

Il muaythai porta in dote all’Italia Team un’altra preziosa medaglia. Enrico Pellegrino si è aggiudicato l’argento nei -91 kg. Troppo ampia nell’ultimo atto la differenza con l’ucraino Oleh Pryimachov, impostosi nei confronti del nostro portacolori per 30-27. L’azzurro, scivolato nella prima ripresa e sul gong della seconda, ci ha provato senza successo contro il suo avversario, più alto e dotato di un maggiore allungo.

Riccardo Giovannini sale sul podio della piattaforma 10m ai Giochi Europei di Cracovia. Alla Diving Arena il tuffatore azzurro ha disputato una buona gara totalizzando 411.20 punti. Davanti a lui il britannico Robbie Scott Lee, secondo con lo score di 413.20. Trionfa il tedesco Timo Barthel: 435.40 il suo punteggio. Giovannini conquista dunque la medaglia di bronzo.

Il medagliere aggiornato

Italia 19 ori, 19 argenti, 25 bronzi = 63 Spagna 18 ori, 11 argenti, 14 bronzi = 43 Ucraina 17 ori, 10 argenti, 7 bronzi = 34 Germania 12 ori, 10 argenti, 11 bronzi = 33 Polonia 11 ori, 14 argenti, 9 bronzi = 34 Francia 8 ori, 11 argenti, 17 bronzi = 36 Gran Bretagna 8 ori, 4 argenti, 15 bronzi = 27 Paesi Bassi 7 ori, 5 argenti, 4 bronzi = 16 Turchia 6 ori, 7 argenti, 12 bronzi = 25 Austria 5 ori, 2 argenti, 6 bronzi = 13 Ungheria 4 ori, 6 argenti, 7 bronzi = 17 Danimarca 4 ori, 4 argenti, 3 bronzi = 11