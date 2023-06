Giochi Europei, arriva la medaglia d’oro numero 19: apoteosi nello skeet a squadre

SportFair

Arriva dal tiro a volo la medaglia d’oro numero 19 per l’Italia Team ai Giochi di Cracovia. Raggiunta la finale con il secondo punteggio in qualifica (208 piattelli), la squadra femminile di skeet composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio ha battuto per 7-1 la Slovacchia nella finale per il primo posto.

Prova eccellente delle azzurre, che hanno vinto le prime due manche per 11-10, pareggiato la terza 11-11 e colpito tutti i piattelli nella quarta manche, rendendo ininfluente la prova della Slovacchia. L’Italia rafforza così la leadership nel medagliere con 59 medaglie totali (19 ori, 17 argenti e 23 bronzi). Medaglia di bronzo per la Repubblica Ceca, che nella finale per il bronzo ha sconfitto 6-0 l’Azerbaigian.