Gaffe agli Europei a squadre di atletica: parte il coro contro la Juventus

Una gaffe clamorosa in occasione della vittoria dell’Italia agli Europei a squadre di atletica leggera. Gli azzurri sono stati protagonisti di un percorso di altissimo livello e durante la premiazione non è passato inosservato un episodio. Per celebrare il successo azzurro, è partita dagli altoparlanti la canzone “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

La versione non è però quella originale. “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”, scatenando le risate dei presenti. L’episodio ha fatto infuriare i tifosi bianconeri.