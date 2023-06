Coro contro la Juve, Filippo Tortu: “ho saltato e cantato anche io”

SportFair

L’Italia è stata grande protagonista agli Europei a squadre di atletica e la vittoria finale è stata storica. Durante le premiazione si è verificato l’episodio particolare del coro contro la Juventus. “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”, scatenando le risate dei presenti. Le reazioni dei tifosi bianconeri sono state furiose e sui social non si sono risparmiati i commenti.

Sull’argomento si è registrata la reazione di Filippo Tortu, tifoso juventino. “L’ho sentito e l’ho cantato anche io, anche se sono gobbissimo. Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello. Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio”.

Sulla passione bianconera: “Io sono molto ‘da campo’, mi piace vederla giocare, a me piace a prescindere e spero che Allegri rimanga”.