Paola Egonu devastante con 42 punti! VakifBank vince la Champions contro l’Eczacibasi

Paola Egonu si conferma sempre più devastante e continua a trascinare la sua squadra, il VakifBank. Prestazione strepitosa della pallavolista italiana classe 1998, protagonista con addirittura 42 punti. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 nella finale della Champions League donne di pallavolo contro un’altra squadra turca, l’Eczacibasi.

La sfida per il titolo europeo si è giocata al Pala Alpitour di Torino. Un altro trionfo per Paola Egonu, alla terza vittoria in Champions, sempre con una squadra diversa: Novara, Conegliano e adesso VakifBank.

Partenza sprint di Egonu e compagne che si portano sul 2-0 con i punteggi di 27-25, 25-17. Nel terzo set si registra la reazione dell’Eczacibasi (23-25), poi il trionfo del VakifBank 25-17.