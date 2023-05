Volley, Paola Egonu torna in Nazionale: c’è l’annuncio

SportFair

“Tornerò in Nazionale durante gli Europei 2023 e sono molto felice per questo. Voglio sempre indossare la maglia Azzurra e sventolare la bandiera italiana, è sempre un onore. A volte però noi atleti abbiamo bisogno di una pausa, di riposare e rilassare la mente“. Intervistata ai microfoni del sito web “Voleybolunsesi.com”, Paola Egonu riapre le porte alla Nazionale Italiana di Pallavolo.

La top player azzurra si era presa una pausa dopo le polemiche dell’estate 2022. Una pausa che le è servita per rasserenarsi e ricaricare le pile. Il CT Mazzanti l’ha inserita fra le 30 convocate per la Volleyball Nations League, ma difficilmente vedremo Paola in campo nel torneo. “Sono molto contenta che la Federazione abbia capito le mie necessità e si sia mostrata comprensiva“, ha concluso.