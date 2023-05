Bagnaia in pole in Francia! Ultimo giro strepitoso, Marc Marquez torna con il botto

SportFair

Si sono concluse le qualifiche del nuovo appuntamento di MotoGP in Francia. Dopo le Fp3 con il giro più veloce di Vinales, la situazione si è ribaltata e sono cambiate le carte in tavola. La classifica del mondiale è guidata da Pecco Bagnaia, l’italiano della Ducati è reduce dalla grande vittoria in Spagna.

Sorpresa nelle Q1 delle qualifiche, Quartararo chiude terzo e partirà 13°. Grande giro di Luca Marini, primo e qualificato alla Q2. Secondo Augusto Fernandez. Partirà in pole position Bagnaia, autore di un giro finale strepitoso, al secondo posto Marc Maquez, subito competitivo dopo l’infortunio. Terzo Luca Marini. Poi Miller, Martin, Vinales e Bezzecchi. Brutta caduta per Aleix Espargaro.

Le dichiarazioni

Bagnaia: “abbiamo avuto tanti problemi, il feeling è molto buono e adesso è tutto perfetto. Nel primo settore faccio fatica. Aspettiamo la sprint, ma siamo comunque competitivi”.

Marini: “non era facile, ma abbiamo lavorato bene. Si deve sempre spingere in questa MotoGP, perché bastano pochi decimi per essere in prima fila o in quarta. Il mio passo gara non è straordinario, cercherò di partire bene perché su un tracciato come questo è fondamentale rimanere lontano dai guai al via”.

Marquez: “sono molto contento, da ieri a oggi ho fatto io un passo. Ieri andavo forte ma non sentivo la moto e mi mancava qualcosa. Piano piano stiamo andando più forte. Qui faremo fatica in gara, perché nei tanti giri le Ducati sono stabili in staccata. Ma sono contento”.

La griglia di partenza del GP di Francia

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. M.Marquez, 3. Marini

2ª fila: 4. Miller, 5. Martin, 6. Vinales

3ª fila: 7. Bezzecchi, 8. A.Marquez, 9. Zarco

4ª fila: 10. Binder, 11. A. Espargaro, 12. A.Fernandez

5ª fila: 13. Quartararo, 14. Nakagami, 15. Di Giannantonio

6ª fila: 16. Mir, 17. Morbidelli, 18. Rins

7ª fila: 19. Petrucci, 20. Savadori, 21. Folger