MotoGP, Vinales in grande spolvero in Francia: i risultati delle FP3

Continua il programma con il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP, la stagione inizia ad entrare nella fase importante. E’ altissima l’attesa in vista di sprint race e gara in Francia, si preannuncia una grande bagarre per la vittoria finale. Il favorito è Pecco Bagnaia, l’italiano della Ducati è reduce da una grande vittoria in Spagna ed è anche il leader della classifica mondiale.

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo ed altri piloti continuano a confermarsi in forma nelle prove libere. Si sono concluse le FP3 ed il tempo più veloce è stato realizzato da Vinales, poi Bagnaia, Miller e Marc Marquez. Al quinto posto Aleix Espargaro, sesto Morbidelli. A chiudere la top-10 Martin, Zarco, Quartararo e Marini.