Internazionali d’Italia, trionfo di Rybakina: infortunio e lacrime per Kalinina

Si è concluso il torneo femminile degli Internazionali d’Italia a Roma. In attesa della finale maschile tra Rune e Medvedev, si sono affrontate Rybakina e Kalinina. Il pronostico della vigilia è stato rispettato e la kazaka si è confermata superiore. Sfortuna e delusione per l’ucraina, costretta al ritiro a causa di un infortunio.

Partenza positiva dell’ucraina che si porta in vantaggio, poi la grande reazione di Rybakina e vittoria nel primo set con il punteggio di 6-4. Nel secondo set la kazaka inizia forte, poi Kalinina è costratta al ritiro per infortunio. La delusione è stata fortissima e l’ucraina è scoppiata a piangere. Rybakina si dimostra in grande forma e si conferma dopo la vittoria di Indian Wells. Scatto in classifica Wta, adesso è quarta.