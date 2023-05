Internazionali d’Italia, sarà Rune-Medvedev la finale: il russo vince contro Tsitsipas

SportFair

E’ già altissima l’attesa per l’ultimo atto degli Internazionali d’Italia, le semifinali si sono concluse con i trionfi di Rune e Medvedev. Nel primo match in campo il danese contro Ruud e la sfida si è conclusa al terzo set. Rune è stato in grado di ribaltare l’iniziale svantaggio e la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 (6-7, 6-4, 6-2).

Nell’altra sfida in campo Medvedev e Tsitsipas. Il russo si è dimostrato in grande spolvero e la sfida si è conclusa in 2 set. Il numero 3 Atp si è imposto con un doppio 7-5 e il greco non è stato in grado di reagire.

Adesso Rune contro Medveved, un tennista giovane e di talento contro uno esperto.