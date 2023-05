ATP Roma: Ruud alimenta i dubbi sul problema fisico di Rune

SportFair

La prima semifinale degli internazionali d’Italia a Roma si è conclusa con il trionfo di Rune contro Ruud, il danese è stato in grado di ribaltare il risultato dopo l’iniziale svantaggio. Al termine della partita il norvegese ha commentato così la sconfitta: “Sentivo che la conclusione era vicina. Mi sbagliavo: ho commesso qualche errore e Rune è rientrato. Poi lui ha giocato meglio di me nel terzo, più aggressivo. Io invece ho servito male”.

Il match è svoltato dopo l’intervento del fisioterapista per un problema fisico del danese, proprio Ruud alimenta i dubbi: “voglio sperare che avesse davvero un problema, ma se aveva male, quell’intervento è stato provvidenziale perché poi ha servito benissimo in tutto il resto dell’incontro. C’è questa regola che forse andrebbe in qualche modo rivista, perché a molti dà fastidio una interruzione prima di andare a servire in un momento delicato”.