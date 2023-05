Clamoroso agli Internazionali d’Italia: Marozsan elimina Alcaraz!

SportFair

Clamoroso colpo di scena agli Internazionali d’Italia, in corso a Roma. Continua il programma dei sedicesimi di finale dopo l’eliminaziona di Cecchinato e l’ultima partita ha regalato un colpo di scena. E’ finita l’avventura di Carlos Alcaraz, il favorito alla vittoria finale. La prestazione dello spagnolo è stata sottotono, al contrario Fabian Marozsan ha giocato la partita della vita.

L’ungherese si dimostra in grande spolvero già dalle prime battute, Marozsan piazza un break sul 3-1 e vince con il punteggio di 6-3. Nel secondo set lo spagnolo sembra in grado di reagire, l’equilibrio è netto e si va al tie-break. L’ungherese sale in cattedra e chiude definitivamente i conti sul 7-4.

“Non so cosa dire, sono felice. E’ un risultato a sorpresa, ho fatto qualcosa di speciale contro il numero uno al mondo. Sono molto contento. Oggi ha funzionato tutto, il pubblico e il campo. Ho fatto il mio lavoro. E’ successo”, le parole dell’ungherese.