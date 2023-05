Internazionali d’Italia, Cecchinato saluta Roma: l’azzurro ko contro Hanfmann

SportFair

Continua l’appuntamento con i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento a Roma. La giornata si è aperta subito con una delusione per i colori italiani, l’eliminazione di Marco Cecchinato. L’azzurro non è riuscito a confermare le ultime prestazioni ed è stato sconfitto da Yannick Hanfmann.

Partenza positiva per il tedesco che piazza un break sul 2-3 e chiude il primo set sul risultato di 4-6. Poi si registra la reazione di Cecchinato e il secondo set si chiude sullo stesso risultato. Nel terzo e decisivo set Hanfmann si dimostra più concreto e chiude i conti 3-6. In giornata altre speranze per i colori italiani, prima Musetti e poi Sonego.