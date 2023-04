Morte Julia Ituma, lo sfogo della madre: “hanno cancellato tutto dal suo cellulare”

SportFair

La morte di Julia Ituma è ancora avvolta nel mistero. La pallavolista dell’Igor Novara è volata dal sesto piano dell’hotel in cui alloggiava con la sua squadra ad Istanbul, dopo una partita di Champions League.

Le autorità stanno indagando su quanto accaduto e intanto i media turchi parlano di suicidio. Nella giornata di ieri la stampa del posto ha pubblicato le prime ricostruzioni, parlando di una lunga telefonata con un compagno di scuola, che avrebbe poi mandato un messaggio alla compagna di camera di Julia, Lucia Varela, per avvisarla che “non è tranquilla”. Secondo i media turchi, inoltre, Julia Ituma avrebbe mandato anche un messaggio con scritto “arrivederci” nella chat WhatsApp della squadra, ma ieri l’Igor Novara ha smentito tutto.

A fare clamore oggi sono le parole della madre di Julia, Elizabeth, volata subito in Turchia. Al centro dello sfogo della donna c’è l’eliminazione di ogni tipo di contenuto dal cellulare della figlia: “nel telefono non c’è più niente. Cancellati sms, la rubrica e i messaggi WhatsApp. Anzi, è sparita anche l’app di WhatsApp“, ha dichiarato disperata alla Repubblica Elizabeth, che vuole sapere cosa è successo alla figlia.

“Gli inquirenti hanno sicuramente copiato il contenuto per capire con chi ha parlato e chattato prima di morire“, ha aggiunto. “Non mi sono mai accorta assolutamente di niente, lei non parlava di sé se non in termini positivi. E ora io sono piena di sensi di colpa“, ha concluso mamma Elizabeth.

Intanto la salma di Julia, sulla quale è stata effettuata l’autopsia, di cui si attende l’esito, è in viaggio per l’Italia, dove a giorni di terranno i funerali.