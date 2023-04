Morte Julia Ituma: il feretro sta rientrando in Italia, fissata la data dei funerali

SportFair

Il mondo del volley è ancora sotto shock per la morte di Julia Ituma pallavolista morta nella notte fra il 12 e il 13 aprile precipitando dal sesto piano del Volley Hotel di Istanbul. Il feretro con la salma della ragazza sta rientrando in Italia, le autorità turche hanno infatti dato il via libera ed è stato organizzato il trasferimento.

I funerali si svolgeranno a Milano martedì 18 aprile alle 11 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Gabbro nel quartiere della Bovisasca. E’ la parrocchia dove Julia aveva iniziato a giocare a pallavolo. Nel frattempo continuano le indagini per fare luce sulla morte della 18enne. Il responso dell’autopsia è previsto il 17 aprile, nel primo referto del medico è stato ipotizzato il suicidio.