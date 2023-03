Daniele Scardina, cosa è successo in allenamento? Il manager: “ho visto il video”

SportFair

Ore di apprensione per Daniele Scardina, pugile italiano colpito da malore due giorni fa dopo un allenamento. Il campione è stato trasportato subito in ospedale, all’Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza ed è attualmente in coma.

Non sono stati diffusi troppi dettagli clinici sulla situazione di Scardina, che è stabile ma grave, mentre sull’allenamento ed il malore accusato sono stati svelati diversi dettagli.

L’allenamento di Scardina

A rivelare dettagli sull’allenamento di Scardina è stato il suo manager, Alessandro Cherchi: “non ero presente in palestra, ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi. Posso aggiungere che durante l’allenamento Daniele non era andato neanche ko”.

Scardina si è sentito male dopo la doccia: ha accusato prima un forte dolore all’orecchio e poi ha perso i sensi.