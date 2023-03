Sainz respinge le critiche: “non è giusto! E’ permesso fallire”

SportFair

E’ tutto pronto a Jeddah per il secondo round della stagione 2023 di Formula 1. I campioni stanno per scendere in pista per la prima sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita, che darà le prime indicazioni di questo nuovo weekend di gara.

Alla vigilia del secondo appuntamento stagionale, Carlos Sainz ha parlato ai microfoni di As, spaziando dai problemi Ferrari alle critiche affrettate e precoci.

Le parole di Carlos Sainz

“Volevamo iniziare l’anno lottando per le vittorie e facendo un passo avanti. In Bahrain non è stato così, abbiamo avuto problemi di affidabilità e per di più la Red Bull e anche l’Aston Martin sono state più veloci di noi. Quella parte della recensione va bene. Ma la critica alla destabilizzazione, ai cambiamenti, credo che non sia giusta. È permesso fallire, la cosa più importante è come ti riprendi da quel fallimento. Dobbiamo darci il tempo di riprenderci da un inizio di stagione difficile. Altri hanno fatto un passo avanti leggermente più grande del nostro, ma pensiamo di aver capito perché e lo faremo”, ha affermato lo spagnolo.

“In ogni squadra ci vuole tempo quando ci sono dei cambi. La prima gara arriva velocemente e siamo in procinto di fare il passo successivo. L’anno scorso abbiamo fatto il passo per essere di nuovo davanti; Ora il passo successivo è vincere stando davanti. L’anno scorso abbiamo avuto vittorie e opportunità, ma il lavoro durante l’anno e il modo in cui sviluppi la macchina è importante. Voglio pensare che faremo quel passo. La prima gara non è andata bene ma dobbiamo aspettare. Se la preseason e la prima gara dello scorso anno fossero state a Spa, come saremmo usciti da Spa?”, ha aggiunto.

“Cosa hanno Red Bull e Verstappen che la Ferrari non ha? Un’auto che degrada meno le gomme, ha più carico aerodinamico e va più veloce in curva. Non ci sono segreti. Cerca sul GPS ed è su questo che stiamo lavorando”, ha affermato ancora Sainz jr.

“È un anno lungo, ci sono 23 gare. Dopo la prima siamo quarti in Coppa del Mondo e possono ancora succedere tante cose. Non devi reagire in modo eccessivo, devi mantenere la calma e lasciare che la macchina si sviluppi man mano che le gare vanno avanti“, ha concluso.