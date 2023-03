Penalità Marquez, l’ex presidente FIM non ha dubbi: “togliere punti in classifica”

SportFair

La penalità inflitta a Marc Marquez dopo il GP del Portogallo è diventata un caso. Lo spagnolo è stato sanzionato per la sua entrataccia su Miguel Oliveira durante la prima gara della stagione 2023 di MotoGP, ma la modifica della FIM sulla penaltà non è piaciuta ad Honda che ha deciso di presentare ricorso.

Il ricorso si discuterà oggi a Termas de Rio Hondo: Honda punta il dito contro FIM perchè la sanzione in un primo momento era da scontare in Argentina e solo dopo l’annuncio dell’assenza di Marquez al secondo round stagionale per infortunio ha spinto gli stewart a modificarla, rinviandola al prossimo GP al quale parteciperà lo spagnolo.

Sulla sanzione a Marquez è intervenuto Vito Ippolito, ex presidente FIM.

Le parole dell’ex presidente FIM

Con un tweet Vito Ippolito ha fatto sapere il suo parere sulla penalità inflitta a Marquez in Portogallo: “regole e buon senso, il buon senso suggerisce che penalità come i long lap penalty vadano osservate alla prima occasione possibile. Tuttavia, mi sembra anche che questo tipo di sanzione funzioni bene e sia efficace se scontata nella gara in corso e non in quelle successive. Sarebbe meglio ricorrere ad altre penalità come ad esempio togliere dei punti in classifica“.