Il cielo è biancoceleste! La Lazio vince il derby contro la Roma

Il cielo sopra Roma è biancoceleste, la Lazio ha vinto il derby della 27ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri scatta verso la Champions League, brutto passo falso per l’allenatore Mourinho. Le due squadre sono in corsa per obiettivi molto importanti, la qualificazione in Champions League. I giallorossi sono ancora in gioco in Europa League, i biancocelesti sono stati eliminati in Conference.

La Lazio si schiera con il tridente formato Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro, la Roma risponde con Dybala e Pellegrini alle spalle di Belotti. Pubblico delle grandi occasione all’Olimpico, la partita non ha mai bisogno di presentazioni. Le coreografie sono state mozzafiato.

La cronaca

Il primo tempo non regala tante occasioni da gol, ma soprattutto tanto nervosismo e un cartellino rosso. La prima svolta si registra al 32′: il difensore Ibanez è ingenuo e lascia la sua squadra in 10 uomini per doppio giallo. La tensione è altissima, alla fine del primo tempo due espulsioni in panchina, una per parte.

Mourinho lascia nello spogliatoio Dybala, al suo posto Diego Llorente. La gara si sblocca al 64′, Zaccagni beffa Rui Patricio e regala il vantaggio ai biancocelesti. La Roma trova subito il pareggio, ma il gol viene annullato per la posizione di fuorigioco di Smalling. L’occasione più grande è per Spinazzola, si supera Provedel. Finisce 1-0, il derby è biancoceleste. La Lazio sale a 52 punti, la Roma ferma a 47.