Le coreografie del derby Lazio-Roma: spettacolo mozzafiato | FOTO e VIDEO

Grandissimo spettacolo allo stadio Olimpico, è in corso il derby della 27ª giornata del campionato di Serie A, una partita che non ha mai bisogno di presentazioni. Le squadre di Sarri e Mourinho sono in corsa per obiettivi importantissimi, la qualificazione in Champions League.

La Lazio si schiera con Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro, i giallorossi si rispondono con Dybala e Pellegrini alle spalle di Belotti. Momenti di tensione prima del match, circa 1000 uomini delle forze dell’ordine sono dovuti intervenire per evitare contatti tra le due tifoserie. Si è verificato lancio di petardi e bottiglie agli agenti, un ferito.

All’ingresso delle squadre in campo grandissimo spettacolo, l’Olimpico è quello delle grandi occasioni e le coreografie sono mozzafiato.

