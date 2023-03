Un tocco di braccio ‘Kostic’ caro all’Inter: la Juve sbanca San Siro

SportFair

E’ della Juventus il big match della 27ª giornata del campionato di Serie A, colpo grosso sul campo dell’Inter e nuove ambizioni di qualificazione in Champions League. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri è stato condizionato dai 15 punti di penalizzazione, le ultime prestazioni sono state all’altezza e la squadra ha dimostrato una grande reazione.

E’ ancora altalenante il rendimento dell’Inter, la qualificazione in Champions League è sempre più a rischio. In Europa la squadra di Inzaghi è stata protagonista di un ottimo rendimento, è già altissima l’attesa in vista del doppio impegno dei quarti di finale contro il Benfica.

La cronaca

L’Inter si schiera con la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, la Juventus risponde con Soule alle spalle di Vlahovic. La prima occasione è per i padroni di casa, scambio tra Lukaku e Barella ma Szczesny è attento. Al 23′ la Juve passa ma è giallo: sospetto tocco di mano di Rabiot, poi Kostic è bravo per il vantaggio degli ospiti. La tensione è alta, si va all’intervallo sullo 0-1.

Nella ripresa la prima occasione è per Brozovic, la Juventus si salva. Barella esce e si infuria, poi Allegri si gioca la carta Chiesa. Occasioni da una parte e dall’altra, il risultato però non cambia. Finisce 0-1, la Juventus sale a 41 punti, stop dell’Inter a 50. Tensione tra calciatori al fischio finale, espulso D’Ambrosio.