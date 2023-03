Bufera Inter-Juve, proteste per il tocco di mano di Rabiot | FOTO

SportFair

Inter e Juventus sono in campo per il big match della 27ª giornata del campionato di Serie A, si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni tra due ottime squadre. La corsa Champions League è sempre più scoppiettante, anche i bianconeri sono in grado di rientrare in gioco. La squadra di Allegri è stata punita con 15 punti di penalizzazione per lo scandalo delle plusvalenze.

I nerazzurri sono reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, in campionato il rendimento è stato troppo altalenante. La partita si sblocca dopo 23 minuti con un gol di Kostic, ma la squadra di Inzaghi si è infuriata.

I dubbi riguardano un tocco di mano di Rabiot, subito dopo il gol del serbo. Dopo il check del Var l’arbitro ha convalidato il gol, le immagini non sono chiare ma l’irregolarità sembra esserci.

NoT cOnCluSiVe pic.twitter.com/4NtuGGsg9H — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 19, 2023