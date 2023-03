Europa League, i sorteggi dei quarti: le avversarie di Juventus e Roma

SportFair

Continua lo spettacolo dei sorteggi, dopo la Champions League è arrivato il momento dell’Europa League. Sono due le squadre in grado di portare in alto i colori italiani: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla qualificazione contro il Friburgo, i bianconeri sono in grado di alzare il trofeo.

Ottimo il rendimento anche della Roma, in grado di eliminare una squadra insidiosa come la Real Sociedad. La squadra di Mourinho è reduce dalla vittoria della Conference League ed è in grado di vincere un’altra competizione europea. Occhio anche al Siviglia, in difficoltà in Liga ma sempre pericoloso in Europa League. Poi Sporting, Leverkusen, Feyenoord e Royale Union.

La Juventus dovrà vedersela contro lo Sporting, la squadra che ha eliminato la favorita Arsenal. La Roma contro il Feyenoord, squadra già sconfitta in finale di Conference League nella scorsa edizione. In semifinale la vincente tra Juve e Sporting contro la vincente tra United e Siviglia. Più facile il percorso per la Roma.

Europa League: le qualificate ai quarti

Royale Union SG

Siviglia

Juventus

Sporting

Leverkusen

Manchester United

Roma

Feyenoord

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE

MANCHESTER UNITED-SIVIGLIA

JUVENTUS -SPORTING

-SPORTING LEVERKUSEN-ROYALE UNION

FEYENOORD-ROMA