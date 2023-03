Champions League, il sorteggio dei quarti: gli accoppiamenti delle italiane

SportFair

L’attesa è finalmente finita, è arrivato il momento del sorteggio di Champions League. Sono tre le squadre italiane in grado di portare in alto i colori italiani: Inter, Milan e Napoli. In primo piano la squadra di Luciano Spalletti, la capolista del campionato di Serie A ed una delle principali favorite.

In corsa anche Milan e Inter, due squadre abituate ad importanti palcoscenici ed in grado di togliersi ancora tante soddisfazioni. Una delle favorite è il Manchester City, trascinato da uno strepitoso Haaland. In grado di alzare il trofeo anche il Bayern Monaco e ovviamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Infine Benfica e Chelsea.

Sarà derby italiano ai quarti di finale, di fronte il Milan contro il Napoli. Positivo il sorteggio dell’Inter contro il Benfica. Spettacolo in City-Bayern Monaco. Nella semifinale la vincente di Milan-Napoli dovrà vedersela contro la vincente di Benfica-Inter.

Tutte le qualificate ai quarti

MANCHESTER CITY

BENFICA

REAL MADRID

MILAN

NAPOLI

CHELSEA

INTER

BAYERN

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI

REAL MADRID-CHELSEA

INTER -BENFICA

-BENFICA MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO

MILAN-NAPOLI