Le date delle partite delle italiane in Champions, Europa e Conference

E’ già altissima l’attesa in vista delle partite dei quarti di Champions, Europa League, Conference. I sorteggi hanno regalato emozioni e sono stati nel complesso fortunati per le squadre del campionato di Serie A. Accoppiamenti positivi in Champions League, è già altissima l’attesa in vista del derby tutto italiano tra Napoli e Milan.

La squadra di Luciano Spalletti guida la classifica del campionato di Serie A con grande merito, la stagione della compagine di Pioli è stata altalenante ma si tratta di una squadra in grado di togliersi soddisfazioni. L’Inter dovrà vedersela contro il Benfica. In Europa League in campo Juventus e Roma, rispettivamente contro Sporting e Feyenoord. Infine la Fiorentina contro il Lech in Conference League.

Le date delle gare delle italiane

Champions League

Le date delle partite di andata

martedì 11 aprile 2023

Benfica-Inter

Manchester City-Bayern Monaco

mercoledì 12 aprile 2023

Real Madrid-Chelsea

Milan-Napoli

Le date delle partite di ritorno

martedì 18 aprile 2023

Chelsea-Real Madrid

Napoli-Milan

mercoledì 19 aprile 2023

Inter-Benfica

Bayern Monaco-Manchester City

Europa League

Le date delle partite di andata

giovedì 13 aprile 2023

Le date delle partite di ritorno

giovedì 20 aprile 2023

Conference League

Le date delle partite di andata

giovedì 13 aprile 2023

Le date delle partite di ritorno

giovedì 20 aprile 2023