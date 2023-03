Bezzecchi si prende le ultime prove libere a Portimao, caduta di Bagnaia

SportFair

Si è concluso anche l’ultimo turno di prove libere a Portimao, adesso tutti i riflettori sono sulle qualifiche. E’ altissima l’attesa per il primo gran premio della stagione di MotoGP, si preannuncia una bella gara con almeno tre-quattro piloti in grado di lottare per la vittoria. Il favorito è il campione del mondo Bagnaia.

Non potrà prendere parte alla gara Pol Espargaro, vittima di un grave incidente nelle prove libere di ieri. A quattro minuti dal termine caduta di Bagnaia. Il più veloce è stato Bezzecchi, poi Quartararo, Espargaro, Bagnaia, Oliveira, A. Marquez, Vinales, Martin, Mir e Bastianini a chiudere la Top 10.