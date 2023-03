MotoGP, grave incidente per Pol Espargaro: bandiere rosse a Portimao

SportFair

Sono in corso le seconde libere a Portimao, primo appuntamento del campionato di MotoGP. Si preannuncia una gara scoppiettante con tanti piloti in grado di vincere.

Il favorito è il campione del mondo Bagnaia, come confermato anche dai diretti rivali.

Nei minuti finali delle seconde libere grande paura per Pol Espargaro in curva 10. Brutta caduta per il pilota spagnolo, poi probabilmente travolto dalla moto contro le barriere. Le prime notizie sono state comunque positive, Pol Espargaro è cosciente. Lo spagnolo è stato trasportato in ospedale per i primi accertamenti.