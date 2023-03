Balotelli-Sion, è finita: “regalo avvelenato”, lo striscione è durissimo

SportFair

E’ ai titoli di coda l’esperienza di Mario Balotelli con la maglia del Sion, la stagione della squadra è molto deludente e il rischio retrocessione concreto. Il calciatore italiano è stato contestato pesantemente, nel mirino il rendimento dell’attaccante dentro e fuori dal campo.

Nell’ultima partita di campionato è arrivato solo un pareggio contro il Lugano, 1-1 il risultato finale. Doumbia sblocca il risultato nel primo tempo, al 66′ il pareggio di Sio. La situazione di classifica è pericolosa, il Sion occupa la penultima posizione con 23 punti.

La nuova contestazione, l’addio e il probabile ritorno in Italia

Mario Balotelli è vittima di continue contestazioni, l’ultima proprio in occasione della sfida contro il Lugano. Prima il gesto della maglia bruciata, adesso uno striscione durissimo. “Balotelli è arrivato qui per fare quello che vuole. Un regalo avvelenato”.

La rottura tra Balotelli e il Sion sembra inevitabile, SuperMario potrebbe rientrare in Italia nella prossima sessione di mercato. Non è da escludere, infatti, un ritorno di fiamma del Torino. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, dovrà ritrovare le motivazioni e un po’ di entusiasmo per tornare ad alti livelli.