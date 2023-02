Balotelli-Sion, è rottura: SuperMario verso il ritorno in Serie A

SportFair

Tensione altissima tra il Sion e Mario Balotelli, la rottura tra le parti è ormai inevitabile. La situazione della squadra è sempre più delicata, nell’ultima giornata di campionato è arrivata una sconfitta pesantissima contro il San Gallo con il punteggio di 0-4. La posizione di classifica in Super League è sempre più preoccupante, il Sion occupa la penultima posizione in classifica e anche l’ultima in classifica (il Winterthur) ha raggiunto il Sion.

La situazione ambientale è sempre più delicata, i tifosi sono fuoriosi ed è partita una contestazione durissima. La prima mossa della dirigenza è stata disperata e sono arrivate le prime conseguenze. Il presidente ha deciso di esonerare l’allenatore, a sostituirlo non sarà un altro tecnico, bensì lo stesso presidente Constantin.

I tifosi hanno messo nel mirino Mario Balotelli, il calciatore più forte della rosa non è riuscito a trascinare la squadra. Nell’ultima giornata è andato in scena un brutto eposodio, la maglia di SuperMario è stata bruciata.

Balotelli torna a casa

Il Sion continua la preparazione in vista della delicata partita contro il Lugano, gara assolutamente da non fallire. A tenere banco è anche e soprattutto il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano non ha bisogno di presentazioni, il suo talento è enorme e la carriera è stata condizionata da qualche colpo di testa fuori dal campo.

Nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Lumezzane, Manchester City, Inter, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana e adesso Sion. E’ stato anche un grande protagonista della nazionale italiana.

SuperMario è rimasto deluso dalle ultime critiche, il contratto con il Sion è in scadenza nel 2024 e l’addio entro i prossimi mesi è praticamente certo. Balotelli è in grado di rilanciarsi nel campionato di Serie A. E’ un classe 1990 con ancora due o tre stagioni ad altissimo livello. La scorsa estate è stato in trattativa con il Torino, il club granata potrebbe riallacciare i contatti per assicurarsi le prestazioni di un ottimo calciatore ad un costo basso. SuperMario potrebbe rescindere con il Sion, l’ingaggio non sarebbe un problema.