Fan chiedono selfie a Maria De Filippi alla Camera Ardente di Maurizio Costanzo: è polemica

E’ arrivata venerdì mattina la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo. Giornalista, conduttore tv e autore amatissimo in tutt’Italia, Costanzo è morto ad 84 anni a Roma. Una scomparsa improvvisa, senza alcuna avvisaglia: Maurizio Costanzo si trovava in una clinica a Roma dove era stato sottoposto ad un intervento per un problema non grave e nessuno si aspettava la sua morte.

Ieri i fan, amici e colleghi di Maurizio Costanzo hanno potuto dare un ultimo saluto al giornalista e conduttore tv alla Camera Ardente a Roma, in Campidoglio, dove non sono mancati gli episodi discutibili.

E’ diventato virale, infatti, un video che lascia tutti senza parole e che ha alimentato le polemiche.

I selfie con Maria De Filippi

A lasciare tantissimi sconcertati è un episodio in particolare, diventato virale sui social: due fan di Costanzo, recatisi in Campidoglio per un ultimo saluto, hanno poi stretto la mano a Maria De Filippi, per farle le condoglianze, per poi chiederle un… selfie.

La conduttrice tv, moglie di Maurizio Costanzo, ha acconsentito, ma in volto sembrava tutt’altro che felice per la richiesta dei fan.

Gli utenti sui social si dividono: c’è chi si scaglia contro i due fan, per l’assurda richiesta e chi, invece, contro Maria De Filippi, colpevole secondo loro di aver acconsentito.