In Campidoglio la Camera Ardente di Maurizio Costanzo | FOTO

E’ arrivata ieri, come un fulmine a ciel sereno, la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il giornalista, autore e conduttore tv è scomparso ad 84 anni a Roma.

Costanzo era stato ricoverato in una clinica romana per un intervento per un problema non grave, la moglie, Maria De Filippi, gli faceva visita ogni giorno per poi dedicarsi al suo lavoro. Una morte senza alcuna avvisaglia dunque, che ha lasciato sconvolti i familiari stessi di Costanzo.

Oggi in Campidoglio è possibile far visita alla camera ardente di Maurizio Costanzo, per un ultimo saluto. Maria De Filippi è stata accompagnata dalla Premier Meloni, ed in tantissimi, tra personaggi famosi e non, hanno salutato il conduttore e giornalista.